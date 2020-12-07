Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) обнародовал новый рейтинг крупнейших торговцев оружием. Так, по данным аналитиков 25 крупнейших компаний мира в 2019 году продали оружия на 361 миллиард долларов, что на 8,5 % больше, чем в 2018 году.

Об этом передает пресс-служба SIPRI.

Первые пять позиций рейтинга занимают американские компании Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics. В общем объеме они продали оружия на сумму 166 миллиардов долларов. В общей сложности 12 американских компаний входят в топ-25 на 2019 год, что составляет 61% от общего объема продаж вооружений в топ-25.

Кроме того, впервые ближневосточная компания вошла в топ-25 рейтинга.

Компания EDGE, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), была создана в 2019 году в результате слияния более 25 небольших компаний. Компания EDGE заняла 22-е место, и на ее долю приходилось 1,3% от общего объема продаж оружия в топ-25.

"Компания EDGE является хорошей иллюстрацией того, как сочетание высокого национального спроса на продукцию и услуги военного назначения с желанием стать менее зависимым от иностранных поставщиков способствует развитию военно-промышленных компаний на Ближнем Востоке", - сообщает Питер Веземан, старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI.

В топ-25 также вошли четыре китайские компании. Три компании вошли в первую десятку: Aviation Industry Corporation of China (AVIC; 6-е место), China Electronics Technology Group Corporation (CETC; 8-е место) и China North Industries Group Corporation (NORINCO; 9-е место).

В рейтинг также вошли две российские компании - концерн "Алмаз Антей" и "Объединенная судостроительная корпорация". Еще одна российская компания – "Объединенная авиастроительная корпорация" - выбыла из рейтинга.

Напомним, в январе 2020 года SIPRI сообщила о выходе Китая на второе место по доле продажи вооружения среди 25 крупнейших компаний.

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