Американский журнал Just Jared назвал самого сексуального мужчину 2020 года. Этого звания удостоился 40-летний шотландский актер театра, кино и телевидения Сэм Хьюэн.



Об этом сообщают результаты голосования пользователей, опубликованыные на портале издания.

Так, Сэм Хьюэн занял первое место в списке самых сексуальных мужчин мира. Актер который прославился благодаря сериалу "Чужестранка". По итогам голосования он набрал 914 тысяч голосов.

На втором месте оказался 23-летний Хиро Файнс-Тиффин, сыгравший Тома Риддла в ленте "Гарри Поттер и Принц-полукровка". За него проголосовали 750 тысяч пользователей. Замкнул тройку Роберт Паттинсон. Он набрал более 45 тысяч голосов.

В первой десятке наиболее сексуальных актеров также оказались Генри Кавилл, Джейми Дорнан, Том Эллис, Крис Эванс, Себастиан Стэн, Кит Харрингтон и музыкант Гарри Стайлс, который появлялся в фильме Кристофера Нолана "Дюнкерк".



Сэм Хьюэн выразил благодарность всем, кто за него проголосовал, опубликовав на эту тему пост в социальной сети.

Ahhh thank you!! Haha our fans a biased but they are THE BEST!!

2020 has been a strange year but hasn’t stopped our fans from killing it!💪😘 https://t.co/QR16ytqTe0