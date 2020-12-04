Киберполиция Украины разоблачила преступника, который выманивал деньги у женщин через сайты знакомств. При этом сам он в это время находился в следственном изоляторе за подобные преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины на своей странице в Фейсбуке.

Так, сотрудники киберполиции установили, что к интернет-мошенничеству причастен 34-летний иностранный гражданин, который находится в СИЗО за аналогичные преступления. В изоляторе, где он пребывает, полицейские провели обыск и изъяли мобильный телефон и сим-карту, которыми он пользовался.

Уточняют, что мужчина знакомился с женщинами на специальных сайтах, налаживал общение. А когда у них завязывались отношения, выманивал деньги и ювелирные изделия. По предварительным данным, пострадали пять девушек, а общая сумма, которую злоумышленнику удалось выманить, 1,3 миллиона гривен.

Напомним, в Винницкой колонии также разоблачили мошенника. Заключенный занимался телефонным мошенничеством, а мобильный прятал под подушкой.

Также сообщалось, что спецназ поймал троих иностранцев, которые грабили стариков по всей Украине. Они обманом выманивали у пенсионеров сбережения и ценности.