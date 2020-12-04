На выходных, 5-6 декабря, осадков в Украине не ожидается. В западных областях днем температура воздуха поднимется местами до +12 градусов, а ночью на востоке страны столбики термометров могут опуститься до -14 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшие дни объединительным синоптическим фактором для Украины будет отсутствие осадков. Сухой погодой это трудно будет назвать, потому что присущие этому сезону навязчивые неромантичные туманы, отнюдь не так, как летом, когда "только виден дуб зеленый", будут плавать в воздухе и залезать нагло повсюду", - написала Диденко.

По данным синоптика, в субботу, 5 декабря, в западных областях Украины ощутимо потеплеет, днем ​​до +5...+12 градусов. Однако уже в воскресенье, 6 декабря, снова начнет холодать, за исключением Закарпатья. На севере Украины дневная температура воздуха на выходных будет колебаться в районе нуля, а ночью начнет постепенно холодать. В ночь на воскресенье в Житомирской и Киевской областях ожидается -4...-7 градусов, в Черниговской и Сумской - до -6...-12 градусов.

В центральных областях на выходных днем, по словам Диденко, ​​будет около нуля, ночью в воскресенье столбики термометров упадут до -3...-8 градусов, только в Винницкой области ожидается -1...-3 градуса. Восток Украины накроет низкой температурой воздуха, однако там будет светить солнце. В течение дня ожидается -2...-7 градусов, а ночью в воскресенье - до -7...-14 градусов.

В южной части страны в субботу синоптик прогнозирует дневные +4...+8 градусов, а уже в воскресенье и там ожидается ощутимое снижение температуры воздуха до небольших ночных морозов.

"К этой температурной пестроте в Украине еще и присоединится сильный юго-восточный ветер. Однако хоть какая-то радость от него возможна - он будет разгонять туманы и, соответственно, рассеивать вредные выбросы из миллионов автомобилей на наших дорогах и дымы из частных секторов. Кое-где влажность и "минусы" создадут условия для гололедицы - осторожно с дистанцией и скоростью", - написала Наталья Диденко.

По ее данным, в Киеве 5-6 декабря осадков не ожидается. В субботу будет облачно, а в воскресенье, в День Вооруженных сил Украины, будет светить солнце. Температура воздуха в Киеве 5 декабря ночью ожидается в районе 0...-2 градусов, днем ​​около нуля, в ночь на воскресенье столбики термометров съедут вниз к -3...-6 градусов.

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