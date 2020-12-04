Пограничники не пустили в Украину двух иностранцев, один из которых путешествовал с георгиевской лентой. Инцидент произошел в аэропорту "Борисполь" (Киев). Об этом сообщается на сайте Государственной погранслужбы.

"Мужчина 1994 года рождения и женщина 1998 года рождения прибыли рейсом из Берлина. Иностранцы не смогли подтвердить пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" цель своего визита. Кроме того, у гражданина Германии на рюкзаке была связана георгиевская лента, ношение и другое публичное использование которой запрещено украинским законодательством. Путешественник сообщил, что ленту ему подарил друг-россиянин", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

После отказа в пропуске гражданин Германии и гражданка РФ вылетят из Украины обратным рейсом.

Ранее "Страна" писал а том, что в центре Днепра задержали иеромонаха с георгиевской лентой на рюкзаке.

Также мы сообщали, что в Грузии напали на автотуристов из России и потребовали убрать георгиевскую ленту.