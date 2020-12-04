В пятницу, 4 декабря, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что "карантин выходного дня", который Кабмин отменил 30 ноября, не полностью себя оправдал.



Об этом он сказал в ходе очередного брифинга.

"Как мне кажется, это мое личное мнение, я могу ошибаться, что "карантин выходного дня" не полностью себя оправдал", - рассказал Разумков.

Он отмечает, что во время своего высказывания он полагался на результаты заболеваемости за сутки.

К тому же он считает, что вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова не ко времени из-за того, что сейчас оставить данное министерство без ее главы - "это не вариант".

"Соответствующие предложения об отставке Степанова в Раду не поступали", - добавил Разумков.



Ранее "Страна" сообщала, что данным аналитиков карантин выходного дня не исправит ситуацию в стране, Украине необходим полный локдаун. Также по из мнению после месяца жестких ограничений можно начать возврат к модели адаптивного карантина в регионах.



В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов изменил свое решение насчет "карантина выходного дня". В четверг, 3 декабря, он сказал, что данные ограничения все же принесли свои результаты, хоть украинцы и не очень придерживались введенных запретов.