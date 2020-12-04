В Украине на протяжении всего декабря будут действовать ограничения на посещение религиозных и культурных мероприятий.

Об этом в пятницу, 4 декабря, информирует пресс-служба министерства культуры и информационной политики.

В связи с эпидемией коронавируса правительство приняло решение ограничить количество участников религиозных обрядов и культурных мероприятий до 20 человек. Экскурсии в музеях проводить не запрещается, но только при условии размещения одного человека на 20 квадратных метров.

Что касается кинотеатров и театров, наполненность залов зрителями должна не превышать 50% мест.

Ранее мы писали, что в Кабмине предлагают не вводить локдаун в декабре. Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что в стране не наблюдается скачкообразного роста заболевания Covid-19.

"Страна" разбиралась, какие перспективы ужесточения карантина в январе ждут Украину.