Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) избрал нового генерального секретаря. На должность официально утвердили кандидатуру из Федеративной Республики Германии (ФРГ) Хельгу Шмид.

Об этом сообщает представительство Германии в ОБСЕ в своем Twitter-аккаунте в пятницу, 4 декабря.

"Теперь официально: пленарное заседание ОБСЕ назначило Хельгу Шмид генеральным секретарем, Матео Микаччи директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кайрата Абдрахманова Верховным комиссаром по национальным меньшинствам и Терезу Рибейру представителем по свободе СМИ", - объявили в сообщении.

До Хельги Шмид пост занимал Томас Гремингер. После того как у него полномочия истекли в июле у организации фактически не было формального руководителя. Новому генеральному секретарю ОБСЕ 59 лет, она она является генеральным секретарем Европейской службы по международным делам с 2016 года.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Сийярто пригласил наблюдателей ОБСЕ расследовать инцидент с венграми Закарпатья.

Также "Страна" писала, что в ОБСЕ раскритиковал опрос Зеленского за создание преимущества для фракции "Слуга народа".