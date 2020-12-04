Решение Одесского областного совета о региональном языке отменено. Фото: facebook.com/svyatoslav.litynskyy 

В пятницу, 4 декабря, Одесский окружной административный суд отменил решение Одесского областного совета о региональном языке. 

Об этом сообщил общественный деятель Святослав Литинский на своей странице в Facebook .

Так, с 2012 года этот статус был у русского языка. Однако еще два года назад закон, который этот статус предоставлял, признали неконституционным.

"Два года мы стучали в эти двери и они открылись! Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными", - рассказал Литинский.

Ранее Одесский окружной админсуд принял аналогичное решение о региональном языке в Одессе.
общественный деятель Святослав Литинский рассказал про отмену решения Облсовета про региональный язык
Напомним, что мовный омбудсмен попросил Венедиктову проследить за отменой региональных языков. Так, несмотря на то, что закон "Об основах государственной языковой политики" признан неконституционным еще в феврале 2018 года, решение отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в некоторых областях до сих пор не отменены.

Также "Страна" сообщала, что с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания и реклама должны перейти на украинский язык. С этой даты обслуживание потребителей, а также предоставление информации о товарах и услугах должно происходить на украинском языке.

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