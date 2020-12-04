В пятницу, 4 декабря, Одесский окружной административный суд отменил решение Одесского областного совета о региональном языке.



Об этом сообщил общественный деятель Святослав Литинский на своей странице в Facebook .

Так, с 2012 года этот статус был у русского языка. Однако еще два года назад закон, который этот статус предоставлял, признали неконституционным.



"Два года мы стучали в эти двери и они открылись! Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными", - рассказал Литинский.

Ранее Одесский окружной админсуд принял аналогичное решение о региональном языке в Одессе.



Напомним, что мовный омбудсмен попросил Венедиктову проследить за отменой региональных языков. Так, несмотря на то, что закон "Об основах государственной языковой политики" признан неконституционным еще в феврале 2018 года, решение отдельных областных, городских, сельских и поселковых советов в некоторых областях до сих пор не отменены.



Также "Страна" сообщала, что с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания и реклама должны перейти на украинский язык. С этой даты обслуживание потребителей, а также предоставление информации о товарах и услугах должно происходить на украинском языке.