В воскресенье, 6 декабря, состоится второй тур выборов мэра Кривого Рога, родного города президента Владимира Зеленского. После того как действующий городской глава Юрий Вилкул отказался от участия в голосовании, во второй тур прошли кандидаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константин Павлов и от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что Вилкул в первом туре набрал 44,96% голосов, Шевчик - 25,94%. За Павлова свои голоса отдали 9,15% жителей города.

Отметим, что "слуга народа" Дмитрий Шевчик является топ-менеджером Ахметова, гендиректором ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", а кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов - советником городского главы Кривого Рога и его давним соратником.

По данным ЦИК, повторное голосование состоится на 294 избирательных участках, в нем смогут принять участие ориентировочно более 484,8 тысяч избирателей. Результаты второго тура должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 11 декабря 2020 года включительно.

Отметим, что изначально второй тур выборов мэра Кривого Рога должен был состояться 22 ноября, однако после заявления Вилкула об отказе в нем участвовать его перенесли на 6 декабря.

"Страна" подробно разбиралась, почему Вилкул сошел с дистанции и как это повлияет на шансы кандидата от "Слуги народа" победить на выборах.

Между тем, в конце ноября в Кривой Рог приезжал президент Владимир Зеленский. Там он публично поддержал Дмитрия Шевчика. А 3 декабря глава государства опубликовал видообращние к жителям своей малой родины с призывом прийти на выборы. Агитировать за кандидатов он не стал, но заявил, что все и так все "сами знают".