Россия не расценивает искусственный интеллект только как престижное веяние. Она вкладывает в его развитие серьезные ресурсы.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Искусственный интеллект - это не так называемый модный хайп, не престижное веяние, которое завтра, послезавтра выветрится, пройдет. Нет, этого не случится", - сказал Путин во время конференции Сбербанка "Искусственный интеллект - главная технология XXI века".

По его словам, в истории есть много примеров, когда крупные корпорации и страны проспали технологический прогресс, из-за чего были сметены с исторической сцены.

Но в то же время Путин надеется, что искусственный интеллект не сможет заменить президента на его посту.

"Надеюсь, что нет, во всяком случае пока", - сказал Путин, отвечая на вопрос от виртуального ассистента "Сбербанка" Афины о том, может ли искусственный интеллект стать президентом.

"У всего искусственного, в том числе у искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести. Все эти компоненты чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны",- добавил президент РФ.

По его словам, искусственный интеллект может быть хорошим помощником и учителем любого человека, в том числе главы государства. Роль и значение таких технологий в государственном управлении будет возрастать, подчеркнул он.

Ранее "Страна" писала о том, что в Японии искусственный интеллект насчитал более 100 симптомов Covid-19.

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