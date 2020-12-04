В Германии, где продлили локдаун до 10 января, прививка против коронавируса будет бесплатной.



Об это сообщает со ссылкой на представителя пресс-службы минздрава ФРГ Оливера Эвальда пишет "Интерфакс-Украина".

"Прививка будет бесплатной, независимо от того, у кого какая страховка", - добавил Оливер Эвальд.

Отмечается, что всего ЕС предполагает приобрести 300 миллионов доз вакцины.

"В свою очередь официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сказал, что прививка будет добровольной", - добавили в материале.



Ранее "Страна" сообщала, что власти регионов Германии планируют предложить канцлеру Ангеле Меркель продлить строгий карантин до 20 декабря. По словам Меркель, цель продления карантина - довести заражаемость коронавирусом до менее чем 50 случаев на 100 тысяч человек на протяжении одной недели.



Также напомним, что легендарная берлинская пивная Ständige Vertretung внесла канцлера Германии Ангелу Меркель в "черный список" из-за введения в стране карантина. Помимо нее, в список также попали ряд других немецких политиков.