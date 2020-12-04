В Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, кто из предпринимателей получит от государства восемь тысяч гривен компенсации в рамках помощи бизнесу в условиях эпидемии Сovid-19, а кто - нет.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства в пятницу, 4 декабря.

Так, сегодня Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4429 о помощи бизнесу в условиях эпидемии коронавируса. Согласно ему украинские предприниматели получат по 8 тысяч гривен. Зеленский поблагодарил парламент за поддержку его инициативы.

Также в Офисе президента напомнили, что принятый закон предусматривает предоставление одноразовой материальной помощи в размере 8 000 гривен наемным работникам, которые потеряли часть заработной платы вследствие введения карантина, и ФОПам, которые потеряли часть дохода.

При этом уточняется, что получить компенсацию ФОПЫ не смогут:

если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона;

если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца;

если их вид деятельности не подпадает под карантин.

На помощь от государства также не могут претендовать работники компаний:

которые не отчислили ЕСВ за третий квартал;

если деятельность их компании не ограничивается на время карантина;

если работают по совместительству или если их средняя зарплата превышает 30 тыс. грн в месяц.

Как добавили в Офисе президента, работник сможет получить деньги если он оформлен сотрудником предприятия, работающего в видах деятельности, попадающих под ограничения на время карантина.

Кроме того, президентский закон предусматривает предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с внедрением ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Размер помощи рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени работника, но не может превышать 8 тысяч гривен.

В Офисе президента также объяснили, что для получения помощи необходимо подать заявление в электронной форме.

В свою очередь, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк добавил, что другой законопроект №4430, из принятого Радой сегодня пакета про поддержку бизнеса, предусматривает, что ФОПы первой группы получат налоговые каникулы на декабрь 2020 года и январь - май 2021 года. Также напомнил, что документом списывается налоговый долг налогоплательщикам, если он не превышает 3 060 гривен.

"А конкретными изменениями в госбюджет мы расширяем перечень направлений, для которых можно использовать деньги из Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. Это прямо указывает на стратегический подход президента: мы не только предлагаем обществу план поддержки бизнеса и граждан, но и сразу закладываем под это финансирование", - сказал Подоляк.

Напомним, законопроект по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду 26 ноября, а сегодня Рада приняла его за основу и в целом.

Также мы рассказывали, что глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции "Слуга народа" Галина Третьякова считает, что ФОПы, которые не оплатили в госказну 8000 тысяч гривен налогов в год, не имеют права на "коронавирусную" помощь от государства.

Кроме того, сообщали, что Рада разрешила выделить деньги из Covid-фонда на помощь ФОПам при ужесточении карантина.