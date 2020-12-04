Королева Великобритании Елизавета II потеряла питомца. Умер ее пес, по кличке Вулкан, теперь у монархини осталась только одна собака.

Об этом пишет Daily Mail.

Сообщают, что порода собаки была дорги (смесь вельш-корги и таксы). Вулкан обитал в королевской резиденции больше десяти лет - с 2007 года. Он умер в Виндзорском дворце несколько недель назад, теперь у королевы остался только одна собака, такой же породы, ее зовут Кэнди.

Уточняют, что потеря четвероного друга стала большим ударом для 94-летней королевы. Она известна как большая любительница собак.

Напомним, грядущее Рождество Елизавета II и принц Филипп проведут в одиночестве. В первые за сорок лет они не будут приглашать во дворец гостей, причиной тому стала пандемия коронавируса.

Также "Страна" писала, что королева Великобритании начала собственное производство джина. В состав напитка входит израильская хурма и мирт, а его цена 50 фунтов стерлингов за бутылку.