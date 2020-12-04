Рада приняла законопроекты о поддержке людей и бизнеса на время локдауна.

Депутаты проголосовали за проекты №4429 и №4430, которые украинцы уже окрестили "законами о 8 тысячах и прощением налоговых долгов". Их внес в конце ноября президент Владимир Зеленский. На тот момент в парламенте уже было зарегистрировано несколько альтернативных законопроектов, но предпочтение отдали именно президентским.

Впрочем, сами предприниматели (а именно на них направлено большинство нововведений», как и раньше, считают, что ни 8 тысяч, ни другие предложенные меры их бизнес не спасут.

"Страна" разбиралась, что власти предлагают людям и бизнесу на случай локдауна.

8 тысяч, но не всем

В проекте №4429, который сегодня приняла Рада, прописаны следующие нововведения:

1. Выплата одноразовой помощи в размере 8 тысяч гривен застрахованным лицам (то есть, легально работающим плательщикам ЕСВ - ФОПам и наемным работникам), которые могут потерять часть зарплаты из-за карантина. Но есть ряд ограничений, выплаты не положены наемным работникам, которые трудятся по совместительству, если не внесен ЕСВ за третий квартал 2020 года, если средняя зарплата превышает 30 тысяч гривен. Также не будет выплат наемным работникам, которые одновременно являются ФОПами.

2. Выплата одноразовой помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест и затрат на ЕСВ временно, в течение карантина и 6 месяцев после него,. При этом компенсации на сохранение рабочего места будет высчитываться пропорционально сокращению рабочего времени (но не больше 8 тысяч гривен), а ЕСВ - как среднее значение уплаченных за 10 месяцев взносов. Но если есть задолженность по ЕСВ - никакой компенсации не будет.

3. Выплаты - и людям, и бизнесу, предусмотрены для несколько категорий экономической деятельности: розничная торговля, временное размещение (отели), общепит, демонстрация кино, сфера развлечений, искусства, творчества, сфера спорта и организации отдыха. Хотя бы одна из этих категорий должна стоять первой в регистрационных документах бизнеса. Иначе - выплат не будет.

4. В течение года возможность получения помощи для заведений общепита (сумма не указана)

5. Для тех, чей бизнес не будет работать в карантин, на этот период и в течение месяца после снятия ограничений продолжить действие договоров аренды государственного и коммунального имущества (если они заканчиваются как раз в этот период)

6. Отменить взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества для неработающего в карантин бизнеса. Но по коммунальному имуществу должно быть еще отдельное решение местных властей - без него льгота не заработает, - отмечает глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

7. Не применять норму об остановке и аннулировании лицензии на розничную торговлю алкоголем, если лицензиаты несвоевременно вносят очередной платеж за нее

включать в страховой стаж период, в течение которого человек получал помощь по частичной безработице в период карантина

ФОПам сначала хотели дать возможность доплатить за время уменьшения дохода в течение карантина до размера минимального страхового взноса (как указано в пояснительной записке - чтобы не допустить снижения коэффициента зарплаты при начислении пенсий), но в профильном комитете предложили переложить это на госбюджет.

Помощь наемные работникам и ФОПам будет зачисляться на банковские карты. Но предварительно нужно будет написать заявление, указав имя, фамилию, отчество, дату рождения, ИНН, серию и номер паспорта, адрес проживания, подтверждения уплаты ЕСВ, номер банковского счета. Данные будут проверять, и, если обнаружится ложная информация, компенсацию нужно будет вернуть (изначально прописывалось, что в двойном размере, но профильный комитет предложил эту норму убрать) а, если откажитесь вернуть добровольно - взыщут по суду.

Точно так же и для субъектов хозяйствования. Выплаты на сохранение рабочего места не положены тем, кто уже получает компенсации по частичной безработице (но там сумма меньше - не более минимальной зарплаты, то есть, 4,7 тысяч гривен), тем, чьи предприятия зарегистрированы менее 3 месяцев назад или пребывают в состоянии банкротства.

В случае подачи неправдивых данных - взыскание добровольно или через суд (норму о двойном размере суммы возврата также убрали).

В Минцифре анонсировали, что заявки можно подавать через "Дію", что потребует "всего 5 минут". Но глава Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко говорит, что уже сейчас, чтобы получить компенсации по частичной безработицы, нужно представить массу документов, также идут проверки Гоструда. В целом - сплошная бюрократическая волокита и лишняя головная боль.

Причем, пока неясно, что будет с деньгами. На последнем Кабмине премьер-министр Денис Шмыгаль оценил потребности на компенсации в 16 млрд гривен. В проекте нет расчета, указано лишь, что дополнительное финансирование понадобится.

Отдельным проектом - №4431, который также приняли сегодня, предлагается взять деньги из коронавирусного фонда.

Но предприниматели опасаются, что денег на всех может не хватить. Даже если примут решение о выделении помощи, то непонятно, когда перечислят средства и не будет ли задержек.

"Нам уже анонсировали помощь в 4 млн гривен, и на бумаге даже ее выделили, но вот только денег в бюджете нет, и нам их не перечисляют. Поэтому пока реально не получим что-то, комментировать сложно", - сказал нам совладелец сети "Планета кино" Дмитрий Деркач.

Стоит отметить, что перспектива получить 8 тысяч ФОПов не впечатлила. Они говорят, что сумма смешная и не покроет потерь.

"Что такое 8 тысяч гривен для предпринимателей? Есть убытки из-за нераспроданного товара, а также расходы за аренду, охрану, складские помещения, уборку и т.д. 8 тысяч не покроют даже часть этих расходов", - заявил глава движения SaveФОП Сергей Доротич.

Олег Пендзин отмечает, что от помощи отрезается масса украинцев, которые не оформлены официально - миллионы граждан, работающих на рынках, в ресторанах, сфере обслуживания. Кк выживать им - вопрос открытый.

Налоговые каникулы или отсрочка

Еще один проект, который сегодня приняла Рада - №4430. Он предусматривает внесение ряда изменений в Налоговый кодекс.

В частности, речь идет о следующем:

списание налогового долга, если он не превышает 3060 гриве

отсрочка до 29 декабря 2021 года погашения налогового долга ФОПов, если он не превышает 6,8 тысяч

списание штрафов, если плательщик оплатит долг в течение 6 месяцев

освобождение от НДФЛ и налога на прибыль материальной помощи и компенсаций, полученных в карантин

освобождение плательщиков первой группы от единого налога с декабря 2020 до мая 2021 года

освобождение от ЕСВ физлиц-предпринимателей первой группы по май 2021 года, но с включением этих периодов в страховой стаж. В среднем налог по ФОПам этой группы - прядка 1 тысячи гривен в месяц.

Эти нововведения также вызывают вопросы у экономистов и бизнеса.

"В основном, речь идет об отсрочке налогов. Простить предлагают только очень маленькие суммы - 3,6 тысяч гривен это вообще ничего", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. если же речь идет об отсрочке, то налги все равно придется платить. А сможет ли это сделать ослабленный лкдауном бизнес, большой вопрос. Рестораторы рассказывают, что они погашали долги за время весеннего карантина аж до сентября.

"Нас, к примеру, налоговые каникулы вообще не коснутся — большинство рестораторов работают не на первой, а на второй или третьей группе", — говорит совладелица "Ведьма-бар "Лысая гора" Олеся Остафиева.

"В бизнес среде существует значительный скепсис в отношении эффективности и адекватности данных мер, что связано с общим невысоким уровнем доверия к инициативам власти, а также сложностями административно-бюрократического характера. Безусловно, в условиях ограниченных ресурсов и возможностей любые преференции для бизнеса во время карантинных ограничений являются позитивным сигналом, но при этом действенность, например, механизма прощения налоговых долгов в случае локдауна не является тем "спасательным жилетом" для бизнеса", - считает глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Ранее предприниматели говорили "Стране", что, несмотря на предложенные меры, если будет локдаун, многим придется уволить до 90% сотрудников.

"Не верю, что реально что-то дадут, тем более, что в казне нет денег. Может, и дадут, но немного и как нибудь потом. А деньги нам нужны сейчас", — говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук.

По словам главы Олега Пендзина, в теории можно найти миллиарды гривен в коронавирусном фонде или и в бюджете. "Но мы же понимаем, что эти деньги - на бумаге. Реально только то, что есть на Едином казначейском счете. А там уже долг по выплатам по защищенным статьям 14 млрд", - отмечает эксперт. Всего на 1 декабря, по данным Государственной казначейской службы, на едином казначейском счете было порядка 19,8 млрд гривен.

"При этом этими деньгами можно компенсировать разве что потери карантина выходного дня. Если жесткий локдаун будет в следующем году, о чем власти уже предупредили, все выплаты пойдут уже с бюджета -2021 (ведь нельзя компенсировать потерь, которых пока нет). А там нет ни ковидного фонда, ни предусмотренных затрат на компенсации людям и бизнесу", — подытожил эксперт.