Закрывать аэропорты и запрещать въезд в Украину в случае введения в стране локдауна - нецелесообразно.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

"Моя позиция как министра иностранных дел - закрывать границы или ограничивать авиасообщение сейчас нецелесообразно. И пока локдаун не угрожает отдыху за рубежом", - сказал Кулеба, добавив, что окончательное решение по карантинным мерам будет коллегиально приниматься всем составом правительства.

По словам главы МИД, между карантинными мерами, которые вводили весной во время локдауна и теми, которые могут быть введены сейчас есть разница.

"Весной вируса в стране еще не было, и задача была в том, чтобы перекрыть каналы его возможного попадания на территорию Украины. Тогда имело смысл закрытие аэропортов и запрет на въезд иностранцев. Сейчас ситуация отличается. Вирус уже есть внутри страны, как и во всех других странах. Устанавливать запрет на въезд считаю неуместным, и во время дискуссий о локдауне буду отстаивать эту позицию", - заявил министр.

Ранее "Страна" писала о том, что локдаун в Украине наступит с января и выясняла, каким он будет и сколько продлится.

Также мы сообщали, что Степанов рассказал, сколько продлится новый локдаун этой зимой.