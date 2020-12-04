Избранный президент США Джо Байден намерен попросить американцев носить маски в течение 100 дней после его инаугурации, которая состоится в следующем году 20 января.

Слова американского лидера приводит CNN в пятницу, 4 декабря.

"Всего 100 дней носить маски, а не всегда. Сто дней. И я думаю, что мы увидим значительное сокращение (заразившихся коронавирусом - Ред.)", - сказал политик.

Ранее мы рассказывали, что экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон готовы публично привиться от коронавируса, чтобы сбить волну недоверия к вакцине от Covid-19.

Также писали о планах Джо Байдена на первые 100 дней президентства. В частности, новая администрация США будет активно бороться с эпидемией коронавируса.