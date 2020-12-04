Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассчитывает на возможность диалога с администрацией кандидата в президенты США Джо Байдена по поводу строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Der Spiegel.

Так, министр заявил, что ожидает улучшение отношений между Германией и США, которые были разрушены при президентстве Дональда Трампа. В то же время он сказал, что считает экстерриториальные санкции США против газопровода "Северный поток - 2" незаконными.

"Возвращение США на международную арену многое изменит, потому что вместе мы выступаем за совместный подход. Европа и США должны снова более тесно сотрудничать в стратегическом плане", - отметил Маас.

Также он добавил, что направления обсуждений "Северного потока-2" с новой администрацией Белого дома "будет способствовать тому, что удастся достигнуть прогресса по этому вопросу".

Ранее сообщалось, что Джо Байден планирует ввести новые жесткие санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Байден еще в 2016 году первым из высокопоставленных чиновников США осудил российский проект.

Напомним, санкции против строительства российского газопровода в США ввели еще в 2019 году. В результате швейцарская компания, которая занималась строительством газопровода, мгновенно остановила работы.