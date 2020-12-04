В Украине из-за пандемии коронавируса Министерство образования Украины рассматривает вариант отмены Государственной итоговой аттестации в форме ВНО для выпускников, которые в 2021 году завершают обучение в школах.



Об этом со ссылкой на и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерия Бойко пишет "Освіта.ua".



Так, по его словам, они определили приоритетной модель, при которой ГИА для выпускников 2021 году будет происходить по выбору ученика:

в учебном заведении (письменная или устная форма, в том числе и онлайн);

в форме ВНО.

В то же время для лиц, которые планируют поступать в учреждения высшего образования, ВНО будет проведено в установленные сроки в соответствии с определенным регламентом проведения тестирования.



Так, выпускники по желанию могут составить ГИА в учебном заведении но не в форме ВНО. Для этого они должны подать соответствующее заявление в свою школу. При этом результаты ГИА будут выставлены всем выпускникам.

"В случае выбора указанной модели уменьшится количество участников ВНО по каждому предмету, а следовательно, и общее количество тестирований. Такая ситуация связана с тем, что значительная часть участников тестирования из числа учащихся высших учебных заведений и подавляющее большинство из числа учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования регистрируется для участия в ВНО исключительно с целью прохождения ДПА", - говорит Бойко.

Глава УЦОКО отметил, что в соответствии с действующим законодательством прохождения ГИА на уровень полного общего среднего образования по украинскому языку, математике и другим предметам должен обязательно осуществляться в форме ВНО, кроме случаев, определенных законодательством.

"В связи с этим, в случае избрания такой модели проведения ВНО-2021, Верховная Рада должна принять соответствующие законодательные изменения, которые позволяют проведение в следующем году ГИА для одиннадцатиклассников не только в форме ВНО", – подчеркнул Бойко.

Поэтому парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций вернется в первой половине марта к рассмотрению этого вопроса. Ведь тогда будет больше информации о состоянии эпидемиологической ситуации в стране.



Ранее "Страна" сообщала, что в МОН утвердили условия приема абитуриентов в вузы Украины на 2021 год. По словам и.о. главы МОН Сергея Шкарлета, эта дата выбрана с таким расчетом, чтобы и абитуриенты, и члены приемных комиссий имели время на отдых перед началом нового учебного года.



Также напомним, что почти 80% абитуриентов-2020 получили рекомендации к зачислению, самые популярные вузы - в Киеве и Львове. Также во время вступительной кампании через систему ЕГЭБО было зарегистрировано 962 тыс. е-заявлений. Их подали почти 191 тысяч абитуриентов, что на 23 тыс. больше, чем в прошлом году.