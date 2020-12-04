Во время онлайн-заседания парламентского комитета Литвы по культуре один из депутатов от партии "Порядок и справедливость" случайно включил камеру, когда позади него стоял голый мужчина. Любопытно, что этот депутат известен своей гомофобной риторикой.

Об этом сообщает LRT.

Так, речь идет о депутате Пятрасе Гражулисе. Он принимал участие в онлайн-встрече с выключенной камерой, однако на 13-й минуте на несколько секунд включил ее. Позади Гражулиса в этот момент появился мужчина без футболки или рубашки.

"Безусловно, это обязанность каждого члена парламента - обеспечить, чтобы ни один лишний человек не появлялся во время встречи. Это вопрос, почему они полуголые в рабочее время. Конечно же, вы можете сказать, что это личная жизнь каждого, но вы же подключены к совещанию Сейма", - прокомментировал ситуацию председатель парламентского комитета Витаутас Юозапайтис.

Камера включается с 13:40

Напомним, недавно в Брюсселе полицейские остановили изолированную секс-вечеринку с 25 участниками, один из которых является членом Европейского парламента. Это был Йожеф Сайер, европейский депутат от правящей партии Венгрии. Примечательно, что политическая сила, которую он представляет, враждебно относится к правам ЛГБТ. Евродепутат после случившегося подал в отставку.

Также мы писали о том, что по словам организаторов вечеринки, на их мероприятиях бывают и гости-политики из Украины.