В пятницу, 4 декабря, Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект, который предусматривает выделение средств из фонда противодействия коронавируса в поддержку бизнеса и украинцев в случае усиления карантинных ограничений.

Об этом сообщается в ходе заседания сегодня.



"За" документ проголосовали 304 нардепа. За то, чтобы закон немедленно подписал спикер, проголосовал 301 депутат.

Отмечается, что законопроект № 4431 предполагает внесение изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно направления средств Covid-фонда на мероприятия по оказанию:

- одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мероприятий (по словам премьера, для этого нужно в 10 млрд грн);

- одноразовой материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников (до 2 млрд грн);

- одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц (до 1,5 млрд грн).



Ранее "Страна" сообщала, что Рада поддержала законопроект о поддержке бизнеса во время карантина и списание долгов до 3060 грн. Так, в первом чтении и за основу за документ проголосовали 305 нардепов. Затем сразу его поддержали во втором чтении и в целом - 302 голоса.



Также напомним, что Рада приняла законопроект о получении ФОПами по 8 000 гривен. Так, согласно проекту, физические лица - предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен, а работники - в случае увольнения.