Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №4314, который позволяет сократить сроки утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против коронавируса.

За данное решение проголосовали 270 народных депутатов во время заседания в пятницу, 4 декабря.

Так, документом об ускоренном доступе к вакцине от Covid-19 предлагается:

сокращение сроков утверждения клинических испытаний и проведения государственной регистрации также для вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни;

продление срока действия закона Украины № 539-IX, который предусматривает аналогичные положения для лекарственных средств для лечения Covid-19 до конца карантина, установленного Кабинетом Министров Украины.

Ранее мы писали, что на приобретение вакцины от коронавирусной болезни Минздрав Украины планирует взять из государственного бюджета в 2021 году более 15 миллиардов гривен.

Также рассказывали, что сегодня глава Минздрава Максим Степанов анонсировал подписание 7 декабря соглашения по поставкам вакцин от Covid-19 в Украину.