Отмена кассовых аппаратов и запрет закрывать бизнес. Протестующие ФОПы печислили свои требования к власти
В 14:00 глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия встретится с представителями протестующих под Верховной Радой ФОПов, от которых на встречу пойдет четыре человека, включая лидера движения SaveФОП Сергея Доротича, передает корреспогдент "Страны" с места события.
Также протестующие озвучили свои требования, которые они передадут Арахамии:
- Ввести запрет на закрытие бизнеса во время карантина.
- Принять законопроект №3853-1, №3853-2 и №3993 предусматривающие упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей.
- Отменить введение кассовых аппаратов.
Напомним, на сегодняшней акции протеста ФОПов около сотни митингующих перекрыли движение по улице Грушевского и сносили забор, после чего правоохранители начали задержания.
Немного позже украинские предприниматели решили пройти маршем по центру столицы.
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