В 14:00 глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия встретится с представителями протестующих под Верховной Радой ФОПов, от которых на встречу пойдет четыре человека, включая лидера движения SaveФОП Сергея Доротича, передает корреспогдент "Страны" с места события.

Также протестующие озвучили свои требования, которые они передадут Арахамии:

Ввести запрет на закрытие бизнеса во время карантина.

Принять законопроект №3853-1, №3853-2 и №3993 предусматривающие упрощенную систему налогообложения, отчетности и учета доходов предпринимателей.

Отменить введение кассовых аппаратов.

Напомним, на сегодняшней акции протеста ФОПов около сотни митингующих перекрыли движение по улице Грушевского и сносили забор, после чего правоохранители начали задержания.

Немного позже украинские предприниматели решили пройти маршем по центру столицы.