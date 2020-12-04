В Сумской области у 13-летнего мальчика обнаружили подозрение на опасное инфекционное заболевание, которое передается человеку от животных, в основном от грызунов. Туляремия может привести к серьезным осложнениям и летальному исходу.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины Украины на своей странице в Facebook.

"У заболевшего появилась боль в горле, увеличились лимфатические узлы, а также повысилась температура до 39°С. В тот же день он обратился за медицинской помощью, а 16.11.2020 его госпитализировали в инфекционное отделение. Специалисты лабораторного центра начали эпидемиологическое расследование для выяснения условий и причин появления заболевания", - говорится в сообщении.

Уточняют, что на данный момент мальчик находится в изоляции, чтобы не заразить других и в больнице применяют весь спектр необходимых противоэпидемиологических и профилактических действий.

В МОЗ рассказали, что туляремия — острое инфекционное заболевание, которым могут болеть как люди, так и животные. Основные переносчики инфекции - ондатры, крысы, суслики, мыши и зайцы. Также его могут переносить иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и другие.

Основные симптомы туляремии: увеличение лимфоузлов, повышение температуры тела до 38-40 градусов, сильная головная боль, общая слабость, головокружение, нарушение сознания, боль в мышцах, тошнота, рвота, покраснение лица и глаз, сыпь, которая на 8-12 день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи. Лечение осуществляется только в условиях больничного стационара.

Ранее сообщалось, что на фоне коронавируса в Украине выросла заболеваемость другими инфекционными недугами. Среди них лидируют кампилобактериальний энтерит и туляремия.

Также "Страна" писала, чем может быть опасен полиомиелит для детей и взрослых. Заболеть полиомиелитом может каждый не вакцинированный человек.