Представители венгерской общины на Закарпатье получают письма с угрозами. Неизвестные отправители требуют от них "убраться с украинской земли".

Текст письма, которое получили венгерские организации Закарпатья, опубликовал Telegram-канал "PavlovskyNews".

Так, уточняется, что послание получили школы, СМИ, культурные организации и даже органы местной власти, где работают венгерские представители.

"Даем вам неделю, чтобы убраться вон с украинской земли! В другом случае мы вас всех потравим как крыс. Ваше население у нас в заложниках. "Первая ласточка" прилетит через 7 дней", - сказано в письме.

В общине отметили, что не понимают, чего от них хотят, но боятся за свои жизни. В ближайшее время будут написаны заявления в полицию.

Напомним, "Страна" писала о том, как в Европарламенте венгры заявили, что украинские власти создали на Закарпатье ситуацию гражданской войны.

Также сообщалось, что Минюст хочет ликвидировать партию венгров "КМКС".