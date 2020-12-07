История с перестрелкой на российско-украинской границе начала обрастать подробностями.

Инцидент произошел три дня назад. Но только сегодня стало известно имя украинца, который пытался нелегально попасть в Россию и был убит.

Имя озвучили как раз в Украине - хотя ранее власти страны намекали, что информация Москвы - фейк.

Одновременно с этим Следственный комитет России раскрыл интересные детали случившегося - у застреленного украинца был автомат, рация и прибор ночного видения.

В общем, дело начинает принимать диверсионный оборот.

"Страна" разбиралась в этой истории.

Что сообщала ФСБ

Первой о случившемся сообщила российская ФСБ. По ее данным, в ночь на 4 декабря российскую границу пытались пересечь трое вооруженных людей из Украины. Это произошло на участке Белгородской и Воронежской областей.

То есть нелегалы шли то ли из Харьковской, то ли из Луганской области.

Российские пограничники попытались задержать группу, но та открыла огонь. В ходе перестрелки погиб один из украинцев, двое других сумели отойти за границу.

Ни причин перестрелки или других обстоятельств ФСБ не сообщило.

А сегодня, 7 декабря, стало известно, что Следственный комитет РФ открыл дело по перестрелке на границе. Следком излагает фабулу так:

"3 декабря 2020 года пограничным нарядом пограничного управления УФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресечена попытка нарушения государственной границы Российской Федерации тремя вооруженными лицами.

На требование командира пограничного наряда остановиться, нарушители открыли огонь по пограничникам в целях воспрепятствования их законной деятельности. Чтобы защитить жизнь подчиненных, командир наряда принял решение открыть ответный огонь.

В результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован. У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения,- все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств. Двое других лиц предположительно покинули территорию Российской Федерации путем пересечения границы на территорию Украины", - говорится на сайте ведомства.

Судя по списку найденных спецсредств, российское следствие намекает на диверсионную группу. Хотя пока дело открыто по статье "посягательство на жизнь военнослужащего".

Позиция Украины

Украина несколько часов не комментировала инцидента. Но позже - видимо из-за многочисленных обращений журналистов - Госпогранслужба заявила, что ничего о случившемся не знает.

О том, что была перестрелка украинские пограничники узнали от российских коллег.

"По информации, которая поступила от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11.00, событие якобы происходило в полночь по московскому времени", - говорится в сообщении ГПС Украины в Facebook.

При этом пограничные отряды Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом границы с Россией. "Кроме того, российская сторона, до этого немедленно не информировала украинских пограничников ни о каких нестандартных ситуациях на общем участке границы", - говорится в сообщении украинского погранведомства.

Дополнительные подробности обещали выяснить на встрече глав погранслужб. Кроме этого проверялся и участок местности, которую указывала смежная сторона, где могло произойти нарушение границы.

По итогу встречи на нейтральной территории Украина сообщила, что никаких подробностей или доказательство от России не получила.

То есть украинские власти вели дело к тому, что случившееся - российский фейк. При этом ситуацию не комментировали ни в СБУ, ни в полиции, ни в МИД. Что уже было странно, поскольку случай достаточно скандальный.

Однако сегодня стало известно, что перестрелка действительно имела место, и даже назвали имя погибшего.

Его зовут Евгений

Как сообщило сегодня "Радио Свобода" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, на территории России 4 декабря погиб гражданин Украины, 27-летний житель Сумской области Голубев Евгений Владимирович (01.03.1993 г.р.).

По словам собеседника издания, убитый хорошо известен местным правоохранителям, был фигурантом нескольких уголовных дел, обвинялся в хулиганстве и в разбое. Парень часто ездил в Белгородскую область, которая граничит с Украиной, где у него были друзья.

По словам знакомых Евгения Голубева, он неоднократно организовывал там вечеринки на озерах "для своих", которые любят рыбачить.

Информации об этом человеке в открытых источниках пока найти не удалось.

А судя по тому, что Россия сегодня раскрыла детали, которые играют в пользу версии о диверсантах, дело может принять неожиданный оборот. И здесь молчание украинских властей работает против Украины.

Впрочем, пока россияне действительно не предъявили фотографий ни убитого украинца, ни его амуниции - автомата, прибора ночного видения и так далее.

Похожие случаи на границе

Случай 4 декабря - далеко не первый, когда на границе с Россией происходят смертельные перестрелки.

Так, 30 сентября 2017 году похожий инцидент произошел в районе населенного пункта Теткино Курской области, где российские пограничники обнаружили группу неизвестных лиц, пытавшихся "незаконно проникнуть с территории России на территорию Украины вне пункта пропуска".

При попытке проверить документы у людей, они открыли огонь и смертельно ранили одного из российских пограничников. Также в перестрелке один из нарушителей взорвал сам себя, а второй был задержан.

23 октября того же года на границе в Курской области также произошел инцидент со стрельбой. ФСБ сообщала, что со стороны Украины на территорию РФ проник 31-летний мужчина и стал стрелять в пограничников. После этого он попытался скрыться на украинской территории, но был ранен и задержан. При обыске у него изъяли два пистолета, 5 гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул, предположительно, с ртутью.

В Украине сообщение об инциденте назвали "очередной провокацией". "Мы пока не нашли информацию, подтверждающую задержание гражданина Украины на границе", - говорил тогда глава Госпогранслужбы Олег Слободян.