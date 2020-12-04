Партия Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) опротестовала в Конституционном суде (КС) ограничение ее полномочий как президента в отношении Службы информации и безопасности (СИБ).

Таким образом PAS выступила против принятых накануне поправок к закону о Службе информации и безопасности.

"Мы обратились в Конституционный суд с вопросом о неконституционности закона, согласно которому СИБ выведена из-под управления президента Молдовы. Мы также запросили приостановить действие закона до тех пор, пока не будет вынесен вердикт суда", - заявил депутат парламента Молдовы Сержиу Литвиненко, как передает "Интерфакс".

Он так же обнародовал запрос в КС и аргументацию на 15 страницах. В частности, депутат указал на нарушение статей Конституции, согласно которым президент "может принять меры для обеспечения безопасности государства". По его мнению, принятые поправки в закон о СИБ лишают президента этих полномочий.

Напомним, что новое парламентское большинство вчера, 3 декабря, ограничило полномочия президента, переведя СИБ из подчинения президента в ведение парламента. Были приняты еще несколько спорных законопроектов. Парламентская оппозиция заявила о намерении оспорить все эти законы в Конституционном суде. А Майя Санду призвала граждан Молдовы выйти на акцию протеста 6 декабря.

Напомним, "Страна" в материале "Угроза Приднестровью" выяснила, что означает победа Санду на выборах президента Молдовы и какие последствия для Украины.