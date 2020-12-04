Личный охранник президента Леонида Кучмы, Сергей Кислов, в интервью "Стране" открыл ранее неизвестные детали громкого "кассетного скандала" 2000-го года - т.н. "пленок Мельниченко".

Кислов считает, что настоящий автор пленок - не Мельниченко. По словам охранника Кучмы, операцию провели спецслужбы. А запись в кабинете Кучмы велась дистанционно, из окон жилого дома напротив Администрации президента. По словам Кислова, от этой прослушки даже остались следы. Которые потом, впрочем, с молчаливого согласия СБУ удалось скрыть.

По словам Кислова, за несколько месяцев до той самой пресс-конференции, где лидер Соцпартии Александр Мороз обнародовал "пленки Мельниченко", в обыкновенном жилом доме на пересечении улиц Ивана Франко и Станиславского был замечен странный прибор, по форме напоминающий телескоп или подзорную трубу большого размера. Этот "телескоп" был направлен на окна Администрации президента.

Кислов полагает, что именно с помощью этого устройства и могли записать президента Кучму.

"Дистанционный записывающий прибор, направленный как раз на окна президентского кабинета, находящегося в то время на втором этаже Администрации президента. Его было видно только с определенного угла, и только из этого помещения. Окна этой квартиры были такой конфигурации, что аппаратура не просматривалась с других ракурсов. Но сотрудник "Киевэнерго" этот "телескоп" заметил и увидел, что от него выходит множество проводов дальше по квартире", - рассказывает Сергей Кислов.

Этот "телескоп" был расположено в угловом окне дома, на третьем этаже.

На фото – то самое боковое окно квартиры, в котором сотрудник "Киевэнерго" разглядел подозрительный "телескоп" (окно выделено зеленым цветом).

Об этой подозрительной находке было доложено в Службу безопасности Украины. Было создано т. н. дело оперативной разработки департамента контрразведки СБУ, заведено дело по "шпионажу", целая группа, в режиме строжайшей секретности, из центрального аппарата СБУ вела это дело, был осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установлено наружное наблюдение.

"Было сделано множество фотографий этого прибора, а этот "телескоп" никто не убирал. Эту квартиру якобы снимал какой-то испанский дантист, и одна эта квартира ежемесячно потребляла электроэнергии столько, сколько потреблял весь стояк в подъезде этого дома. Когда проводили технический анализ и сравнили пленки по датам и времени записи, то именно в эти моменты были наибольшие всплески потребления электроэнергии в этой квартире", - приводит аргументы в пользу того, что именно с помощью этого "телескопа" были сделаны "пленки Мельниченко".

И как раз в это время Мельниченко (по версии Кислова, он сам не вел записи, но его использовали как канал слива) начал вдруг искать, кому бы эти записи передать для обнародования. И договорился с Александром Морозом.

И тут, в разгар проведения следственных действий, "телескоп" из квартиры исчез.

"Его кто-то вынес. С чьего-то молчаливого согласия дали возможность уйти. А потом это дело просто было похоронено... И это еще один аргумент в пользу того, что к кассетному скандалу была причастна одна из спецслужб. Или, точнее, может быть, внешние спецслужбы влияли на это через своих агентов в СБУ. СБУ однозначно имела к этому отношение", - утверждает Сергей Кислов.

Полный текст интервью с личным охранником президента Кучмы можно прочесть по ссылке.

Также "Страна" общалась с Николаем Мельниченко, где он рассказал, что сам делал записи в кабинете Кучмы, подкладывая диктофон под диван, а однажды даже спрятался в шкафу у Кучмы.

Ранее "Страна" подробно описывала новую версию прослушки Кучмы, озвученную Кисловым. Как на самом деле могли быть записаны разговоры в кабинете Кучмы в 2000-м году, которые легли в основу масштабного "кассетного скандала". Это новая версия, которая полностью опровергает слова Мельниченко.