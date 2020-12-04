В 2021 году Украина попала в рейтинг государств с самыми опасными направлениями для путешествий.



Об этом сообщает обновленная карта Travel Risk Map, обнародованная на сайте медицинской и туристической организации International SOS.



Так, аналитики оценивали государства с точки зрения политической нестабильности (вероятность терроризма, митингов, беспорядков и войн), социальных волнений (включая религиозное, общинное и этническое насилие), а также количества преступлений насильственного характера и мелкого хулиганства.



Согласно данным исследования, в исследовании учитывали надежность транспортной инфраструктуры, эффективность служб безопасности и экстренных служб, а также уязвимость территорий к стихийным бедствиям.



Отмечается, что к зонам "экстремального риска" отнесли: Афганистан, Йемен, Сирию, Ливию, Мали, Сомали, Южный Судан и Центральноафриканскую Республику, Египет, а также части Нигерии, Демократической Республики Конго, Украины, Пакистана и Ирака.



Донецкая и Луганская области, отмечены на карте, как самые экстремальные направления для посещения. Остальную часть страны отнесли к зоне среднего риска.



Отмечается, что самыми безопасным государствами признаны Гренландию, Исландию, Швейцарию, Словения, Норвегия, Финляндия и Дания.



Ранее "Страна" сообщала, что согласно данным исследования Legatum Institute, Украина поднялась в рейтинге процветания. Украина заняла 92 место в мировом рейтинге процветания, оказавшись между Гайаной (Южная Америка) и Сальвадором (Центральная Америка). Всего в рейтинге 167 ступеней.



Также напомним, что Украина за год поднялась на 20 строчек в рейтинге качества дорог, но в Топ-100 не вошла. В данный момент наша страна располагается на 126-й строчке.