Верховная Рада восстановила ответственность за декларирование недостроенных данных и непредставление декларации. Парламент поддержал компромиссный законопроект по возвращению ответственности за недостоверное декларирование доходов топ-чиновников.

Соответствующее решение приняли нардепы во время заседания в пятницу, 4 декабря.

Так, законопроект №4460-д поддержали за основу 287 нардепов и 289 в целом.

В принятом парламентом проекте предусмотрена мера наказания за недостоверную информацию в декларациях в виде ограничения свободы (не путать с лишением свободы).

В случае, если разница между задекларированными и реальными данными в декларациях составит от 500 до 4 000 прожиточных минимумов (от 1,135 млн до 9,08 млн грн) то наказание будет в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42500 - 51000 гривен) или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Если превысит 4000 прожиточных минимумов (9 млн грн) предусмотрена ответственность в виде штрафов от 3000 до 5000 необлагаемых налогом минимумов (51000 - 85 тысяч гривен) или общественные работы от 150 до 240 часов, или ограничение свободы сроком до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Речь идет не о лишении свободы (тюремном сроке), а нахождении виновного в уголовно-исполнительных учреждениях открытого типа без изоляции от общества, но в условиях осуществления за ним надзора и с обязательным привлечением к труду.

Интересно, что во время заседания профильного комитета один из его членов сообщил коллегам, что пока действовало наказание в рамках 366-1 статьи УК, по ней получили приговоры всего 6 лиц.

Напомним, несколько недель назад в Раду были внесены два законопроекта о возвращении уголовной ответственности за недостоверное декларирование - от президента Зеленского и от депутатов.

Принципиальное отличие их было в том, что в президентском проекте было предусмотрено наказание в виде лишения свободы (начиная с 4 млн гривен), а в депутатском - нет (только штраф и исправительные работы).

Последний момент не понравился Западу.

Вчера прошла встреча послов "большой семерки" со спикером Разумковым и представителями фракций, на которой послы заявили о необходимости срочно восстановить ответственность за недостоверное декларирование с учетом позиции президента. По итогу в тот же день комитет поддержал компромиссный вариант законопроекта, в котором прописано не лишение свободы, а ее ограничение. И не с 4 млн гривен, а с 9 млн.

В тоже время, стоит отметить, что и компромиссный законопроект, за который сегодня проголосовала Рада, уже раскритиковали грантовые активисты, связанные с западными посольствами. И пока непонятно, какая будет на него реакция Запада.

Напомним, в конце октября Конституционный суд признал не соответствующими Конституции отдельные положения антикоррупционного законодательства по представлению 48 народных депутатов. Речь идет об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и об отдельных полномочиях НАПК.