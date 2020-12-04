Боровшийся с коронавирусом 23 дня первый замглавы Верховной Рады Руслан Стефанчук получил отрицательный результат теста на Covid-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой! 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат. Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей", - поделился радостью Стефанчук.

Напомним, о своем заражении коронавирусом Стефанчук написал в соцсети 12 ноября, посетовав на то, что ему не помогло строгое соблюдение карантинных мер - ношение маски, перчаток и дезинфекция.

Ранее "Страна" писала о том, что пока спикер Разумков и его зам Стефанчук болели коронавирусом, впервые в истории Верховную Раду возглавила женщина.

Также мы сообщали, что "слуга народа" Стрихарский заразился коронавирусом и попал в больницу c температурой 39 градусов.