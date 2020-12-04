Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Стрихарский заразился коронавирусом. От Covid-19 он лечится в стационарном отделении больницы.

Об этом нардеп сообщил в пятницу, 4 декабря, в Facebook.

По данным Стрихарского, он получил положительный результат теста несколько дней тому назад.

"До этого работал без выходных долгое время, поэтому организм сказал сделать вынужденную паузу. Высокая температура до 39 держится до сих пор", - сообщил депутат.

По его словам, он находится в больнице в стационарном отделении под наблюдением врачей. Также Стрихарский надеется, что он будет чувствовать себя лучше и сможет работать дистанционно.

Напомним, летом 2020 года нардеп Стрихарский попал в громкий скандал. В сети появилось видео драки в ресторане, в которой поучаствовал депутат. Тогда нардеп заявил, что застал жену с ее знакомым, с которым у нее отношения.

Также мы писали о том, что нардеп Стрихарский публично извинился за драку в ресторане. Он заявил, что на самом деле отношений у его жены со вторым участником драки нет.