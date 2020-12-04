На Донбассе вследствие снайперского обстрела ранен украинский военный - ТКГ
В пятницу, 4 декабря, на Донбассе в районе Луганского украинский военнослужащий получил ранение в результате выстрела снайпера противника.
Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе на своей странице в Facebook.
По данным ТКГ, обстрел произошел сегодня в 10:46 в районе н.п. Луганское (Светлодарск).
"Вследствие огня снайпера получил ранение один украинский военнослужащий. Сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное", - сказано в сообщении.
Отмечается, что уже было направлено письменное уведомление о событие в СММ ОБСЕ, также Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) осуществляет меры по верификации события.
Ранее "Страна" сообщала, что медикам не удалось спасти жизнь раненому на Донбассе пулей вражеского снайпера украинского военного. Боец 72 ОМБР имени Черных Запорожцев от полученного ранения скончался в больнице.
Также напомним, что в штабе ООС заявили об обстрелах в Авдеевке, ранен украинский военнослужащий. Бойца доставили в медицинское учреждение, где ему предоставили медицинскую помощь.