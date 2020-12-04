В пятницу, 4 декабря, на Донбассе в районе Луганского украинский военнослужащий получил ранение в результате выстрела снайпера противника.



Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе на своей странице в Facebook.



По данным ТКГ, обстрел произошел сегодня в 10:46 в районе н.п. Луганское (Светлодарск).

"Вследствие огня снайпера получил ранение один украинский военнослужащий. Сейчас он находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уже было направлено письменное уведомление о событие в СММ ОБСЕ, также Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) осуществляет меры по верификации события.



Ранее "Страна" сообщала, что медикам не удалось спасти жизнь раненому на Донбассе пулей вражеского снайпера украинского военного. Боец ​​72 ОМБР имени Черных Запорожцев от полученного ранения скончался в больнице.



Также напомним, что в штабе ООС заявили об обстрелах в Авдеевке, ранен украинский военнослужащий. Бойца доставили в медицинское учреждение, где ему предоставили медицинскую помощь.