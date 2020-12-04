Госпогранслужба Украины дополнительно проверяет участок местности на границе с Россией, где якобы произошла произошла перестрелка между российскими пограничниками и нарушителями с украинской стороны.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"В настоящее время дополнительно проверяется участок местности, на которую указывает смежная сторона, где могло произойти нарушение границы. По данному факту сотрудники ГПСУ проинформировали взаимодействующие органы. Также состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона", - заявили в Госпогранслужбе.

Уточняется, что ПС ФСБ РФ сообщила о ситуации на границе с Украиной, когда трое неизвестных якобы нарушили границу с Украины. По данным российского ведомства, при попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные сбежали на территорию Украины. По информации, поступившей от российских пограничников в Госпогранслужбу около 11:00, событие якобы произошло в полночь по московскому времени.

"Заметим, пограничные наряды Государственной пограничной службы Украины не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей с Россией. Кроме того, российская сторона до этого немедленно не информировала украинских пограничников ни о каких нестандартных ситуациях на общем участке границы", - сообщили в Госпогранслужбе.

Ранее "Страна" писала о том, что на границе с Венгрией обнаружили застреленного пограничника.

Также мы сообщали, что под Одессой задержали четверых украинцев, которые пытались сбежать от пограничников с 7,5 тыс. пачек сигарет.