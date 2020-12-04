Верховная Рада приняла во втором чтении еще один законопроект №4430 из президентского пакета поддержки бизнеса. Он вводит налоговые поблажки в период карантинных ограничений. Для этого внесут изменения в Налоговый кодекс.

Соответствующее решение народные избранники приняли во время сегодняшнего заседания.

Так, в первом чтении и за основу за документ проголосовали 305 нардепов. Затем сразу его поддержали во втором чтении и в целом – 302 голоса.

Принятый закон предусматривает:

списать налогоплательщикам налоговый долг в 3 060 гривен, непогашенный на 1 ноября 2020-го;

отсрочить к 29 декабря 2021-го погашения налоговых долгов в 6 800 гривен для ФОП, в частности, и для самозанятых лиц;

списание пени и штрафов, в случае самостоятельной уплаты налогового долга по основному платежу в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу;

освободить плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога и единого взноса за декабрь 2020 года и январь-май 2021 года.

Напомним, законопроект №4430 инициировал президент Владимир Зеленский. В конце ноября документ зарегистрировали в парламенте вместе еще с двумя проектами законов, направленными на поддержку бизнеса в период карантина.

Также писали, что на заседании в пятницу, 4 декабря, Рада приняла законопроект о получении ФОПами по 8 000 гривен. Согласно документу, физические лица - предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен, а работники - в случае увольнения.

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