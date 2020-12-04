В первом полугодии текущего года ни один украинец не назвал своего ребенка именем, связанным с Covid-19.

Об этом со ссылкой на данные Минюста пишет "Радио Свобода".

"Информируем, что за первое полугодие 2020-го при государственной регистрации рождения детям не предоставлялись имена, связанные с коронавирусной болезнью", - сказано в сообщении.

К концу января Минюст обработает данные и за второе полугодие, и тогда станет понятно, давали ли украинцы детям имена, связанные с Covid-19, на протяжении всего года.

Напомним, английский словарь назвал словом года "локдаун". В топ-10 вошли "коронавирус" и "самоизоляция".

Также мы писали, что американский словарь Merriam-Webster выбрал словом года "пандемию".