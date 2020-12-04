В России, задержанного блогера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, устроившего стрим с телом мертвой подруги, Валентины Григорьевой, обвинили в смерти 28-летней девушки.



Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Так, блогеру Reeflay предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть").



"Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч.4 ст.111 УК РФ). В настоящее время с его участием проводятся следственные действия. Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По версии следователей, блогер избивал Григорьеву, после чего девушка скончалась на глазах многочисленных зрителей трансляции.



Согласно части 4 статьи 111 УК РФ обвиняемому грозит лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Напомним, что в ночь на 2 декабря Григорьева принимала участие в треш-стриме - формате, в котором участники за деньги выполняют задания зрителей в прямом эфире. Она скончалась во время трансляции. У девушки была обнаружена закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома. Блогер признался, что сильно избил Григорьеву, но настаивал, что у него не было намерений убить Валентину.



Также "Страна" сообщала, что погибшая Валентина Григорьева, с телом которой вел стрим Станислав Reeflay, могла быть беременна. Она показывала живот во время своих онлайн-трансляций.