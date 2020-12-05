В Молдове - мини-революция. Парламент принял ряд законов, которые существенно урезают и так небольшие полномочия президента. Кроме того, расширены права русского языка, на чем настаивал проигравший недавние президентские выборы Игорь Додон.

Таким образом, новоизбранная президент Молдовы, прозападная Майя Санду, еще не успела вступить в должность, а уже лишилась части власти. Например, из ее сферы влияния забрали Службу информации и безопасности (СИБ) - аналог нашего СБУ.

Подробности - в статье "Страны".

Бунт против Майи и "соросят"

Против Майи Санду восстало парламентское большинство из Партии социалистов, глава которой и экс-президент Игорь Додон проиграл выборы Санду, и партия Шор (основатель Илан Шор, супруг певицы Жасмин) и ряда внефракционных депутатов.

Одним махом они также приняли новые законы, которые в Украине назвали бы "зрадой".

Этими законами придали русскому статус языка межнационального общения, вернули в эфир молдавского ТВ российские телеканалы и снизили квоты для молдавского контента на национальных телеканалах, восстановили обязательное дублирование инструкций к лекарствам на русском языке.

А еще вернули в собственность государства земельный участок, на котором планировалось построить новое посольство США. На нём Шор построит дворец спорта и парк развлечений MoldovaLand (что часть экспертов расценивает как открытый вызов Западу и "соросятам", которые поддерживают Санду).

Кроме того, расширены права Гагаузской автономии, на которую имеет серьезное влияние Турция и Россия (теперь изменить ее статус можно только с согласия самих гагаузов). На очереди – законопроект о люстрации чиновников, назначенных во времена правления беглого олигарха Влада Плахотнюка.

Часть законопроектов приняты в целом, часть прошли только первое чтение.

Санду, которая вступит в должность 24 декабря, обвинила Додона в узурпации власти, грозится майданом и уже выходит людей на улицы.

"Правящее большинство ПСРМ – "Шор" хочет урезать те полномочия, которые позволили бы мне начать наводить порядок в стране. Так они хотят отменить результаты выборов. Я призываю вас выйти и защитить свой голос", – заявила Санду.

Правда, митинги немногочисленные, а парламент охраняем плотное кольцо силовиков.

По словам Санду, если СИБ перейдет из подчинения президента в подчинение парламента, у главы государства не будет необходимых рычагов для расследования коррупции. В подчинение президента служба перешла в прошлом году, но после проигранных выборов депутаты-социалисты решили вернуться к старому варианту.

В Евросоюзе уже возмутились принятыми законами, заявив, что они голосовались с нарушением регламента (что в парламенте отрицают).

То есть, очевидно, что Запад обеспокоен уплывающей от Санду властью.

Правда у нее есть "план Б" - досрочные выборы.

Главная битва - за парламент

Санду и ранее говорила о необходимости досрочных выборов (по плану должны пройти через три года).

А теперь эти требования повторяет еще настойчивее.

Любопытно, что в противоположном лагере также не против досрочных выборов. По крайней мере на словах. Но дойдет ли до дела - пока неясно. С учетом того, что Додону наконец-то удалось сформировать коалицию в парламенте.

Хотя и не без труда.

В партии Шора, с которой сейчас вместе голосуют социалисты Додона, 8 из 101 депутатов парламента. Ее лидер, олигарх Илан Шор, бежал за границу после скандального "дела миллиарда", когда из трех подконтрольных ему банков 6 лет назад вывели $1 млрд.

"Ранее Додон не хотел объединяться с партией Шора из-за ее токсичности, но сейчас для уменьшения власти Санду у него не осталось выбора, а у Шора оказалась "золотая акция" после его объединения с группой Pentru Moldova, которая была создана перебежчиками из Демпартии Плахотнюка, а затем и из Pro Moldova. За Pro Moldova стоит тоже Плахотнюк. Он сейчас пытается вернуть перебежчиков в свои проекты, чтоб "золотая акция" была у него. И он мог бы с нею торговать как с Додоном, так и с Санду", - говорит нам источник в молдавских политических кругах.

Не исключено, что из-за сложности ситуации в парламенте, и Додон, и Санду действительно придут к решению, что нужно идти на досрочные выборы.

Обе стороны уже начали к ним пиар-подготовку.

Так, например, молдавские эксперты считают во-многом предвыборным заявлением призывы Санду вывести российских миротворцев из Приднестровья.

"Фактически уже началась предвыборная парламентская кампания. Для Санду важно добиться влияния на парламент, и ее заявление рассчитаны на прозападный электорат и диаспору. На самом деле ей невыгодно возвращение в Молдову Приднестровья, с почти 350 тысячами избирателей, которые в большинстве настроены против нее. Особенно учитывая, что Додон проиграл ей 250 тысяч. С другой стороны, приднестровская тема может отнять у Санду часть колеблющегося пророссийского электората, которая проголосовала за нее", - сказал нам молдавский политолог Думитру Бунеску.

По его мнению принятия законов о русском языке и других, за которые проголосовал парламент, может добавить очков Додону и "колеблющийся пророссийский электорат" перетечет к нему.

"Сложилась ситуация, когда Санду превращается в английскую королеву без полномочий, и главная битва развернется за парламент. И в ближайшее время в Молдове снова возможны массовые протесты - с обеих сторон", - говорит Бунеску.