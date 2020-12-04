Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект 4429 о помощи бизнесу в условиях эпидемии коронавируса. Согласно ему украинские предприниматели получат по 8 тысяч гривен. За данный законопроект проголосовали 297 депутатов.

Соответствующее решение приняли нардепы во время заседания в пятницу, 4 декабря.

Так, согласно проекту, физические лица - предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен, а работники - в случае увольнения. Всего на одноразовую помощи претендуют более миллиона украинцев.

Выплату не получат наемные работники, за которых не начислено Единый социальный взнос за третий

квартал 2020 года, а также работающие по совместительству, или получающие зарплату больше 30 тысяч гривен в месяц.

Для бизнеса, работу которого приостановили ​​из-за карантина, на период действия карантина и в течение одного месяца со дня его окончания продолжается действие договоров аренды государственного и коммунального имущества, срок действия которых истекает в период действия карантина или ограничительных мер.

Также закон отменяет взыскание арендной платы по договорам аренды государственного и коммунального имущества в период действия карантина или ограничительных мер для бизнеса, деятельность которого была запрещена в указанный период.

Кроме того, на время карантина и после его окончания не будут приостанавливать действие и аннулировать лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками в случае несвоевременной уплаты лицензиатами очередного платежа за лицензии.

Предполагается, что выплаты будут осуществляться через приложение "Дия".

Напомним, законопроект по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду 26 ноября.

После этого ФОпы раскритиковали идею Зеленского о помощи бизнесу на карантине. Они считают, что эти деньги не помогут бизнесу выжить в условиях жестких коронавирусных ограничений.