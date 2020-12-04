Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову доверяет меньше четверти украинцев, а 37% не знают, кто это. Экс-министр Минздрава Ульяна Супрун пользуется доверием всего 15% среди опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования группы "Рейтинг".

Максиму Степанову: доверяет 19%, не доверяет – 34%, а не знают кто это – 37%,

Ульяне Супрун доверяют 15%, не доверяют - 67%, не знают ее - 12%.

Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-10%, не доверяют - близко трети.

В то же время известному детскому врачу и телеведущему Евгению Комаровскому доверяют 66%, не доверяют - 20%. Директору института сердца Борису Тодурову доверяют 32%, не доверяют - 16%, а не знают его - 48%.

главному санитарному врачу Виктору Ляшко: доверяют 32%, не доверяют - 39%, не знают его - 20%,

Ольге Голубовской (известный инфекционист, доктор медицинских наук): доверяют 20%, не доверяют - 11%, не знают ее - 64%,

Алле Щербинской (директор центра профилактики и борьбы со СПИДОМ) доверяют 11%, не доверяют - 11%, не знают ее - 75%,

Михаилу Радуцкому (председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения) доверяют 8%, не доверяют - 26%, не знают его - 60%,

Игорю Кузину (директор Центра общественного здоровья) доверяют 8%, не доверяют - 12%, не знают его - 77%.

Кроме того, результаты опроса показали, что среди ключевых медицинских институций респонденты:

Больше всего доверяют ВОЗ - 47%, не доверяют этому учреждению - 32%.,

Министерству здравоохранения Украины: доверяют 33%, не доверяют - 54%,

Национальной службе здоровья: доверяют 24%, не доверяют - 40%, ничего не знают о ее деятельности - 29%,

Центру общественного здоровья: доверяют 21%, не доверяют - 38%, ничего не знают о его деятельности - 34%,

Комитету Верховной рада по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования: доверяют 15%, не доверяют - 54%, ничего не знают о его деятельности - 24%.

В динамике за последние несколько месяцев наблюдается рост уровня доверия к государственным управленческим институциям в сфере медицины.

Отмечают, что в опросе принимали участие граждане Украины возрастом от 18 лет и старше. Всего было опрошено 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не больше 2,8%.

Напомним, согласно последнему опросу почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.

Также проводили социологическое исследование, результаты которого показали, что 40% украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно.