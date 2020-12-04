Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал рассуждения о том, при каких условиях Москва может признать независимость самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" эвентуальными (возможными при определенных обстоятельствах - Ред.) и заявил, что считает такие разговоры нецелесообразными.

Об этом пишут российские СМИ в пятницу, 4 декабря.

"Затягивание Киевом выполнения условий минских договоренностей будет лишь дальше усложнять ситуацию в плане этих двух самопровозглашенных республик", - заявил Песков.

Отметим, что спикер Кремля уже говорил об эвентуальности рассуждений вокруг самопровозглашенных республик Донбасса еще в феврале 2017 года, когда его также спросили о перспективе их признания Россией.

А впервые Дмитрий Песков ввел слово "эвентуальный" в политический оборот России в 2016 году, когда охарактеризовал им идею о появлении на Донбассе вооруженной миссии ОБСЕ.