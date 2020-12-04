Руководитель личной охраны президента Леонида Кучмы Сергей Кислов, прокомментировал в интервью "Стране" не только "кассетный скандал" 2000-го года с "пленками Мельниченко", но и более новую историю - т.н. "пленки Деркача".

Народный депутат Андрей Деркач в последнее время обнародует "порции" разоблачительных пленок, на которых звучат голоса, похожие на голоса Петра Порошенко и различных высокопоставленных должностных лиц - включая Джо Байдена и Владимира Путина.

Сергей Кислов высказал свою версию, как эти пленки могли быть записаны.

По его словам, через правительственную связь сделать запись было невозможно.

"Через телефонную трубку напрямую эти записи сделать невозможно. Так устроена система конфиденциальной правительственной связи, что если кто-то третий вмешивается в линию и хочет записать разговор, звонок сразу разрывается. Технически правительственная связь сегодня очень защищена. К этому очень щепетильно подошли как раз после кассетного скандала... Что касается пленок Деркача, здесь это писалось явно по-другому. Мое допущение — Порошенко сам себя писал", - отметил Сергей Кислов.

По его мнению, Петр Порошенко мог сам делать записи своих разговоров для будущих политических раскладов. Но вряд ли он сам - источник утечки этих пленок.

"Президент Порошенко — "тяжеловес" в политических играх. Он мог делать записи и для будущих своих политических раскладов. Но он вряд ли сам "слил". Где переговоры проходили? В "ситуативной комнате" АП, в которой происходили совещания с участием президента Петра Порошенко. И когда потом, после проигрыша на выборах, спешным образом была вывезена спецтехника и компьютеры из АП, эти записи могли храниться на одном из этих девайсов. Кто-то мог ее скопировать оттуда или просто по халатной случайности был утерян электронный носитель этих записей. Но то, что это не записывалось с правительственной связи — это точно. Либо писал сам президент, либо кто-то, кто находился рядом с ним в момент разговора. Как и кто в дальнейшем это использовал — уже другой вопрос", - отметил Сергей Кислов.

Полный текст интервью с личным охранником президента Кучмы можно прочесть здесь.

Ранее "Страна" сообщала, как на самом деле могли быть записаны разговоры в кабинете Кучмы в 2000-м году, которые легли в основу масштабного "кассетного скандала".