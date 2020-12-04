Данные исследований американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний подтвердили, что разработанная американской компанией Moderna вакцина от коронавируса способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца.



Об этом сообщает телеканал CTV.

Так, вакцина Moderna Covid-19, недавно показала эффективность на 94%, она заставляет иммунную систему человека вырабатывать мощные антитела, которые выдерживаются по крайней мере три месяца.

"Основой исследования стали наблюдения за группой из 34 человек разного возраста. Ученые изучали их иммунную реакцию на вакцину с первого этапа клинических испытаний препарата", - отмечают в материале.



"Антитела, которые останавливают вторжение вируса SARS-CoV-2 в клетки человека, со временем немного уменьшились, как и ожидалось, но они оставались повышенными у всех участников через 3 месяца после бустерной вакцинации", - говорят результаты исследований, опубликованные журналом "New England Journal of Medicine".

Отмечается, что вакцина компании Moderna состоит из двух доз. Вторая - бустерная доза - вводится через 28 дней после первой. Хотя количество антител со временем исчезает, это не обязательно создавать проблему.

"Очень вероятно, что иммунная система запомнит вирус, который позже будет введен новой дозой и затем произведет новые антитела", - сказал директор NIAID Энтони Фаучи.

По данным исследования, вакцина активировала определенный тип иммунных клеток, который должен помочь в так называемой иммунной памяти, но только более длительное исследование подтвердит, действительно ли это так.

Сообщают, что вакцина Moderna вводится в руку, где она заставляет клетки внутри наших мышц строить поверхностный белок. Это обманывает иммунную систему, считая, что она заражена вирусом, и тренирует ее для создания нужного типа антител, когда она сталкивается с настоящим вирусом.



Напомним, что вакцина от коронавируса компании Moderna обойдется в 25 - 37 долларов за дозу. Также предполагается, что до конца 2020 года будут произведены около 20 млн доз.



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