Бывший руководитель личной охраны президента Леонида Кучмы Сергей Кислов, заявил, что майор Николай Мельниченко не мог записывать разговоры президента.

Кислов полностью опровергает версию Мельниченко о том, что он прятался полдня в шкафу в кабинете Кучмы, а также то, что запись пресловутых "пленок Мельниченко" велась на диктофон, спрятанный под диван.

Об этом Сергей Кислов рассказал в интервью "Стране".

По его словам, это было сделать невозможно, так как Мельниченко никогда не заходил в кабинет президента один.

Кислов рассказывает, что каждое утро около семи утра в приемной собиралась группа из четырех-пяти человек для подготовки кабинета: представитель комендатуры охраны, сотрудник охраны президента, референт, уборщица и сотрудник подразделения оперативно-технических осмотров, в котором проходил службу Мельниченко.

"Перед тем как войти в кабинет Кучмы, все четверо расписывались в суточном журнале открытия/закрытия кабинета президента, и после этого вскрывался кабинет. Референт давал команду — кабинет снимался с сигнализации, срывалась печать с колбы с ключами, и все эти сотрудники по списку вместе заходили в кабинет. Никогда в кабинете не мог находиться один человек — будь то референт, уборщица, сотрудник комендатуры или личной охраны президента. По инструкциям не мог в кабинете находиться кто-то самостоятельно... Около него (Мельниченко) все время были и другие люди — сотрудник комендатуры, личной охраны президента. То есть он просто не мог незаметно оставлять и забирать диктофон на протяжении такого длительного времени", - отмечает Кислов.

Он уточнил, что Мельниченко в составе этой группы бывал в кабинете Кучмы, но не каждый день - а сутки через двое.

"Если он работал сутки через двое, откуда у него записи из кабинета день за днем?", - задается вопросом Кислов.

Не выдерживает критики и легенда про диктофон под диваном. Так как диван, под который Мельниченко якобы прятал диктофон, был очень низкий, утверждает Сергей Кислов.

По его словам, на следственных экспериментах Мельниченко так и не смог объяснить, как он "записал" Кучму.

"Диван был без ножек, он стоял на полу всем своим основанием и был неподъемным для одного человека. Когда-то для следственного эксперимента этот диван как вещдок привезли из Генпрокуратуры в Администрацию президента. Ставили диван на место и просили Мельниченко продемонстрировать, как он располагал диктофон под диваном. И как он прятался в шкафу. Он не смог этого сделать", - вспоминает охранник Кучмы.

А главное - шкафа, в котором мог бы поместиться взрослый человек, в кабинете Кучмы не было, утверждает Сергей Кислов.

"Кабинет президента — это помещение с несколькими комнатами. На то время это был непосредственно кабинет Кучмы с его рабочим столом, приставным столом, где размещались телефоны правительственной связи (так называемый пульт связи), приставной стол с двумя креслами для посетителей, стол для небольших совещаний, телевизор и, непосредственно, сам этот диван. Никаких шкафов именно в кабинете никогда не было! Никаких! Никогда!", - отмечает Кислов.

И продолжает: "Далее через дверь, которая была постоянно закрытой, был тамбур — небольшое помещение, где находились два встроенных узких шкафа для одежды и туалетная комната, далее следовала комната-библиотека и небольшой спортзал. Так вот, в этом тамбуре были два узких шкафа на несколько вешалок для одежды. В одном находился резервный костюм, рубашка и обувь, а во втором — небольшое отделение для сезонной одежды. Например, для пальто. Физически взрослый человек просто не мог поместиться в этом шкафу, не говоря уже о том, чтобы провести в нем полдня неподвижно и без звуков. Мне кажется, что в своем больном воображении Мельниченко так до сих пор и находится в этом шкафу. И, скорее всего, в памперсе", - иронизирует охранник Кучмы.

В интервью "Стране" сам Мельниченко рассказывал, что хотел сделать видеозапись из этого шкафа.

"Но для этого нужно было хотя бы просверлить отверстие в нем, что априори не представлялось возможным, и даже предположив, что такое отверстие существует, через него можно было записывать разве что какие-то действия в туалетной комнате, находящейся напротив шкафа. Уверен, что президент не вел конфиденциальных переговоров в туалете", - говорит Сергей Кислов.

Он настаивает на том, что Мельниченко не мог один оставаться в кабинете Кучмы.

"Мельниченко в шкафу — это же не иголку потерять в стоге сена. И как вы считаете, отсутствие сотрудника, который проходит службу в составе суточного наряда, могло оказаться незамеченным другими сотрудниками наряда на протяжении такого длительного отрезка времени?", - резюмирует Кислов.

Полный текст интервью с Сергеем Кисловым можно прочесть здесь.