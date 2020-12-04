В Украине будут использовать только те вакцины от коронавируса, которые прошли все стадии клинических испытаний. Что касается российской вакцины, данных о том, что она успешно прошла третью стадию на сегодня нет.

Об этом в ходе часа вопросов к правительству на заседании Рады 4 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На территории Украины мы можем использовать только те вакцины, которые безопасны. Безопасными являются вакцины, прошедшие все стадии клинических испытаний, в том числе третью стадию, которая наиболее масштабная и предусматривает вакцинацию десятков тысячи людей. Эти данные публикуются на ресурсах ВОЗ. Мы будем закупать исключительно те вакцины, которые преквалифицированы ВОЗ", - сказал он.

По данным Степанова, говорить о российской вакцине, пока нет результатов об успешности третьей стадии ее клинических испытаний, не стоит.

"Что касается российской вакцины, то в мире нет данных о прохождении третьей стадии клинических испытаний. Насколько мне известно, сейчас проходит только третья стадия клиниспытаний. Еще раз повторю: пока не проведена третья стадия клинических испытаний, на мой взгляд, говорить не о чем", - сказал Степанов.

Напомним, недавно социологи выяснили, что 40% украинцев не хотят вакцинироваться от коронавируса даже бесплатно.

Также мы писали, что до 7 декабря Украина подпишет соглашение о получении первой партии вакцины от коронавируса по инициативе COVAX.