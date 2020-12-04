Совет министров Республики Кипр одобрил план действий по возобновлению авиасообщения с другими странами в 2021 году. Украинские путешественники смогут отдыхать на острове начиная с 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба министерства Кипра.

Так, Кипр вводит общеевропейскую классификацию стран по эпидемиологической обстановке. До этого на острове пользовались буквенными обозначениями категорий.

Согласно новой классификации, Украина попала в "красный" список, вместе с Белоруссией, Израилем, Россией и другими. Путешественники из "красных" стран смогут прилететь на остров начиная с 1 марта, но им будет нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус. Первый - не раньше чем за 72 часа до прилета в республику, а второй уже в аэропорту, после прибытия. Стоить эти тесты будут примерно 30-40 евро (1032-1377грн).

Отмечают, что начиная с 15 января следующего года, Минздрав Кипра пересмотрит эпидемиологическую обстановку в государствах, поэтому категории стран еще могут изменится.

Напомним, Швейцария решила не закрывать горнолыжные курорты на время пандемии коронавируса. Переносить сезон, как сделали в странах ЕС, тоже не будут.

Также "Страна" разбиралась, как пройдет в этом годы туристический сезон в украинских Карпатах и будут ли закрыты на карантин подъемники.