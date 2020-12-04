В пятницу, 4 декабря, посольство Украины в Польше направило ноту МИД РП с просьбой посодействовать в разрешении ситуации, сложившейся вокруг надписи "Российская Федерация" рядом с крымскими мечетями в календаре на 2021 год.

Об этом со ссылкой на посла Украины в Польше Андрея Дещицу пишет "Укринформ".

По его словам, украинскую сторону не устраивает, что после удаления надписи "Российская Федерация" в электронной версии календаря все же не появилась запись о территориальной принадлежности к Украине.

"Андрей Дещица обратился с письмом к религиозному объединению мусульман Польши с просьбой об исправлении ошибок, которые были допущены при публикации этого календаря", - рассказывают в материале.



В письме содержится просьба, чтобы эта организация четко указала в календаре принадлежность Крыма к Украине и обратилась к институтам, куда уже был разослан календарь, с сообщением о том, что эти ошибки исправлены, а позиция Объединения мусульман Польши базируется на признании Крыма частью территории Украины.

"Объединение мусульман Польши уже сделало заявление с извинением за ошибку и внесло изменения в электронную версию календаря", - добавил посол.

Отмечается, что по состоянию на сегодня, 4 декабря, интернет-страница с календарем удалена с официального сайта объединения мусульман Польши.



Ранее "Страна" сообщала, что глава мусульман Польши извинился за ошибку в календаре, где крымские мечети назвали российскими. После этого инцидент уже назвали редакционной ошибкой, а подписи в календаре исправили.



Также напомним, что австрийцы решили построить оперный театр в аннексированном полуострове Крым, в городе Севастополь. Украина выразила протест и планирует ввести санкции против бюро.