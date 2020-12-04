Власти Украины наконец определились со сроками нового локдауна. Сегодня ряд заявлений об этом сделали в правительстве.

Из них следует, что решились на вариант ограничений, которые позволят без проблем встретить новый год.

При этом получается, что весь декабрь ничто заболеваемость сдерживать по сути ничто не будет. Хотя, как уже рассказывала "Страна", после карантина выходного дня ситуация с коронавирусом стала хуже.

Разбирались, какие очертания нового локдауна вырисовались сегодня.

Почему локдауна не будет в декабре

Первый блок заявлений - почему декабрь Украина проживет без новых ограничений.

Министр здравоохранения Максим Степанов, выступая сегодня и в Кабмине, и в Раде, заверил, что в стране не наблюдается скачкообразного роста заболевания.

"Сейчас мы как Министерство здравоохранения не станем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, ведь видим стабильный прирост случаев коронавирусной болезни без резких скачков. Мы точно выдержим до конца декабря", - заявил Степанов.

Увязывает такую динамику Степанов с тем, что свой эффект дал карантин выходного дня. Однако по факту власти просто уменьшили количество тестов (детальнее об этом в материале Аномалия Степанова-Шмыгаля. Почему после карантина выходного дня исчезли антирекорды по ковиду).

При этом уровень выявляемости инфицированных (соотношение тестов и заболевших) после карантина выходного дня даже возрос в среднем на 10%.

Еще одна причина, по которой локдаун в декабре нецелесообразен - это сезонный пик гриппа, который приходится на январь-февраль. То есть ковидным локдауном хотят сбить еще и гриппозную волну.

Чего ждать от локдауна в январе

Минздрав планирует поднять вопрос о введении жесткого карантина в Украине с начала января. Об этом же заявил сегодня в парламенте и премьер Денис Шмыгаль. Общий смысл заявлений таков: декабрь медицинская система должна пройти стабильно, а уже в январе можно будет говорить об ограничениях.

Какими конкретно они будут - решится на заседании Кабмина в следующую среду, 9 декабря.

"Опираясь на медицинские и противоэпидемические показатели, мы предлагаем - и будем предлагать это правительству - плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января", - заявил Степанов.

Он также добавил, что продолжительность локдауна должна быть 3 недели. При этом план, который есть по локдауну, Степанов назвал "четким и "выверенным". "Мы смотрим на то, что делают все страны мира. В частности, имеем и свои нововведения. Никаких экспериментов - все тщательно просчитывается, используются все возможности аналитических центров. Ведется коммуникация с главами громад", - акцентировал Степанов.

Единственное, что известно уже точно - даже при самом жестком локдауне транспорт в стране обещают не закрывать. "И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком карантинном ограничении", - заявил премьер Шмыгаль.

При этом Степанов добавил, что "все научные исследования показывают, что транспорт не является основным активным источником распространения коронавирусной пандемии".

Последнее заявление звучит весьма спорно. Украинская власть весной, при том же министре, остановило на два месяца транспорт по всей стране. А потом ввела "красные зоны", где он тоже был запрещен. Такие зоны действовали даже в ноябре. То есть тогда "все научные исследования" этому не мешали.

Но даже без науки понятно, что ежедневная давка в киевской подземке - один из мощнейших факторов распространения ковид в столице. Там не соблюдается никакой дистанции, а тактильный контакт неминуем. Чего нельзя сказать, например, о ресторанах или спортзалах, где люди находятся гораздо дальше друг от друга.

В общем, показательный пример, как в Минздраве подгоняют факты под свои концепции карантина. Хотя стоило бы просто заявить о том, что транспорт мы остановить физически не можем. Потому что удар по экономике будет огромным. А главное - начнется опять открытый саботаж на местах.

Когда может начаться локдаун? Три варианта

1. Если власть говорит о начале карантина после Нового года, то самой логичной датой выглядит 4 января - первый понедельник месяца. Традиционный день недели, с которого начинают действовать новые карантинные ограничения.

Учитывая, что Степанов предлагает три недели локдауна, закончится он в этом случае 25 января.

2. Второй вариант - локдаун введут после после православного Рождества, 7 января. Поскольку отдельные мэры уже высказывались, что хотят отметить христианский праздник как следует. Тогда это либо 8 января (пятница), либо 11-е (понедельник).

В первом случае карантин закончится 29 января, во втором - 1 февраля.

3. Остается вопрос, который "Страна" уже поднимала - как быть с первым в наступающем году концертом "Квартала", который запланирован на 24 января и анонсирован как "первый после карантина"?

Если принять во внимание конспирологическую версию о том, что студия Зеленского "что-то знает", то локдаун должны ввести не позже субботы 2 января. Тогда карантин закончится 23-го января. И уже в воскресенье "Квартал" сможет дать свой концерт.

Второй день наступившего года - тоже логичная дата для начала локдауна, когда отгремят новогодние вечеринки.

Какие даты изберут в итоге - увидим уже на следующей неделе.