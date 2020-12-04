В "Укрзализныце", которая перекрасит вагоны пассажирских поездов, региональный филиал "Приднепровская железная дорога" объявил тендер на закупку кормов для черепах и аквариумных рыбок с ожидаемой стоимостью 74,73 тыс. гривен.



Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

"Филиал УЗ хочет закупить 3 упаковки корма сухого для черепах объемом 10 л, 4 упаковки корма сухого для экзотических рыб объемом 21 л, 4 упаковки корма универсального для рыб (для иммунитета и окраса) объемом 10 л, 12 упаковок корма сухого для сомов и травоядных рыб весом 1 кг, 720 упаковок корма замороженного для рыб весом 100 г, 705 упаковок корма замороженного для мальков (рачков мелких) весом 100 г и 750 упаковок корма замороженного для крупных рыб (рачков крупных)", - стало известно, анализирую данные в системе публичных закупок.

К тому же, корма должны быть 2020 года выпуска, свежими с запасом срока годности не менее одного года с даты поставки.

Отмечается, что товар будет поставлен на Запорожскую детскую железную дорогу. Срок поставки - до 31 декабря.

"Конечный срок подачи предложений - 4 декабря, аукцион назначен на 7 декабря", - пишут в ProZorro.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" на новогодние праздники запустит поезд из Киева на горнолыжный курорт Славское. Так, поезд начнет курсировать 15 декабря, а закончит 17 января.



Также напомним, что "Укрзализныця" показала роскошный вагон в стиле барокко, который стоит в 12 раз дороже СВ-места. Чтобы заказать себе такой вагон, нужно подать письменную заявку не позже, чем за 5 рабочих дней до отправления поезда.