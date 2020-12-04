Скандальный законопроект о выбивании долгов за коммуналку с украинцев готовят к голосованию в Раде.

Глава профильного комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова зарегистрировала в парламенте постановление о принятии этого проекта за основу. С 17 ноября документ был в работе в профильном комитете, и, как видно, последний его одобрил.

Законопроект №3613 подали в Раду еще в июне этого года, а в сентябре он был включен в повестку дня, но тогда его притормозили. Учитывая широкий общественный резонанс, многие депутаты в открытую заявили, что не будут голосовать за этот проект.

Примут ли его в этот раз - пока неясно.

"По идее проект написан на выполнение обязательств Украины перед МВФ, которые прописаны в меморандуме — решение вопроса с долгами по коммуналке. Но непонятно, чем такие долги отличаются от другой задолженности. У нас действуют гражданско-правовые законодательные акты, прописывающие как быть в случае хозяйственных долгов. При этом коммуналку выводят в отдельный закон, а долги за газ и воду приравнивают к алиментам. Но алименты — это долги родителей перед своими детьми. А долги по коммуналке касаются коммерческих компаний. Фактически государство выступает лоббистом коммунальных монополистов. Заплати долги маме Коболева и спи спокойно", — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Эксперты не исключают вариант, что проект могут принять в первом чтении с условием его доработки ко второму чтению. Но фактически его нужно не дорабатывать, а полностью переписывать, ведь там что ни норма - то скандал.

"Страна" разбиралась, как из украинцев будут выбивать долги по коммуналке.

Штрафы, конфискация и запрет выезда за границу

Мы уже подробно писали об этом проекте.

Он предусматривает огромные штрафы за долги по коммуналке, которые будут буквально выбивать из граждан.

За просроченные платежи могут даже наложить имущество на имущество или забрать квартиру. На должником будут распространяться все ограничения, которые сейчас действуют в отношении алиментщиков, в частности, могут не выпустить за границу. Эксперты говорят, что это будет закон "о коммунальном рабстве".

Напомним основные пункты этого законопроекта.

1. Обязательная реструктуризация долгов.

Если на 1 октября 2020 года у потребителя есть долги по коммуналке, он будет вынужден подписать договор о реструктуризации, даже без решения суда. Сейчас потребитель может подписать договор о реструктуризации на 60 месяцев (5 лет), тогда придется платить по старым счетам, но не более 25% от месячного дохода. Но можно ничего не подписывать. В этом случае коммунальщики должны будут обратиться в суд, и если тот примет решение в их пользу, вами займется исполнительная служба.

Но на все это нужно время. Кроме того, суды часто становятся на сторону должников. По новому проекту, человек сначала должен подписать договор, а, если не согласен с долгами, можно идти разбираться в суд.

При этом платить судебный сбор, за адвокатов нужно будет уже самому потребителю (тогда как в случае иска от коммунальщиков платят они). Ситуация усугубляется тем, что далеко не все долги - настоящие. Скажем, газсбыты нередко насчитывают газовые доли с учетом температурных коэффициентов (по ним объемы газа увеличиваются).

Причем, уже было немало судебных решений о признании таких коэффициентов недействительными. Если вы все же откажетесь подписать договор о реструктуризации, коммунальщики могут пойти в суд по упрощенной схеме (для них предлагается отменить судебный сбор).

2. Штрафы для должников

В новом проекте кроме стандартной пени (0,01% от суммы долга за каждый день просрочки или 3,65% годовых) предусмотрены еще и штрафы. За долги, просроченные на год - штраф 20% от суммы задолженности, более двух лет - 30%, три года и больше - 50%.

То есть, если сейчас пеня за просрочку долга по девушке в 50 квадратов - около 1 тысячи гривен в год, то штраф по новому проекту будет больше 5 тысяч гривен. При этом пеня тоже остается, так что придется заплатить уже больше 6 тысяч.

3. Выбивание долгов

В проекте предлагается применять к должникам все те меры, которые сейчас действуют в отношении алиментщиков. Это, в частности, взыскание долга с зарплаты (до 50%) и "других доходов", скажем, проданного авто или участка, процентов от депозита (до 20%). Также пописано взыскание исполнительной службой имущества или жилья.

Еще один метод воздействия на должников - наложение запрета на управление транспортным средством или выезда за границу.

Что говорят о проекте в Раде

При этом у бюджетного комитета есть немало замечаний к проекту.

Комитет, в частности, интересует вопрос: почему коммунальщиков хотят освободить от уплаты судебного сбора, который идет в специальных фонд бюджета, и затем направляется на обеспечение судопроизводства. То есть, если пени не будет, на суды придется увеличивать отчисления из бюджета. Причем, непонятно, о каких суммах вообще может идти речь, так как в проекте нет никаких расчетов.

В бюджетном комитете отметили, что принятие этого проекта может привести к уменьшению доходов специального фонда и увеличению расходов общего фонда бюджета.

Есть замечания также у Главного научно-экспертного управления Рады.

Там обратили внимание на следующий нюанс: по проекту выбивание долгов касается всех потребителей, включая недееспособных или, к примеру, детей. Тогда как в законе о ЖКХ указано, что отвечают за долги только дееспособные лица, проживающие и/или зарегистрированные в квартире или доме. То есть, фактически проект позволяет выбивать долги и забирать квартиры даже у инвалидов.

Комитет Третьяковой, несмотря на все эти замечание, все же поддержал скандальный проект и рекомендовал Раде принять его за основу.

При этом на рассмотрение комитета был подан еще один проект на тему долгов - №3613-1 (подали депутаты Наталия Королевская и Юрий Солод). В нем предлагается списать коммунальные долги, возникшие на 1 января 2020 года и расширить льготы по коммуналке для некоторых категорий населения. Но, как решили в комитете, этот проект "нарушает нормы социальной справедливости" по отношению к добросовестным плательщикам по ЖКХ, а новые льготы для бюджета сейчас неподъемные. Поэтому этот проект комитет отклонил.